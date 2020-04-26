Выздоровевший Ухань и нелегальная вечеринка. Главное о коронавирусе за 26 апреля

Россия
- Число заразившихся приблизилось к 81 тыс. Из них за последние сутки зафиксирован 6 361 случай.
- Владимир Путин на следующей неделе может выступить с новыми заявлениями о ситуации с коронавирусом.
- Главный детский инфекционист Минздрава считает, что карантин следует продлить до 12 мая.
- Смерть пациентов с подтвержденным коронавирусом зафиксировали во всех регионах Центрального федерального округа.
- Психологи МЧС назвали бессистемный просмотр информации о коронавирусе признаком тревоги.
- Власти Петербурга прокомментировали неофициальный список российских медиков, умерших от COVID-19, заявив, что списке фигурируют три медсестры, заразившиеся не при исполнении.
- Рособрнадзор совместно с МИД готовит регламент сдачи ЕГЭ для школьников за рубежом.
Москва
- Зафиксировано 42 480 случаев заражения, из них новых - 2 971 случай. Умерли 404 пациента. Вылечились 3 175 человек.
- В общественном транспорте Подмосковья проводятся проверки на соблюдение социальной дистанции и наличие пропуска.
- В Московской области наибольшее количество инфицированных зарегистрировано в Одинцове и Люберцах.
- Губернатор Подмосковья призвал жителей региона на майских праздниках продолжать соблюдать режим самоизоляции, а также помнить о социальной дистанции и использовать средства защиты.
- Пешеходам и водителям в Подмосковье планируют ежедневно раздавать 40 тыс. медицинских масок.
- В жилом районе “Бутово-парк” несколько десятков человек собрались на улице, включили музыку и устроили вечеринку. Соседи вызвали полицию, и нарушители разбежались. Полицейские уже установили организатора.
Мир
- Все пациенты с COVID-19 выписаны из больниц Уханя. Всего из китайских больниц выписали 63 604 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
- Правительство Великобритании планирует сделать двухнедельное соблюдение режима самоизоляции обязательным для всех въезжающих в страну из-за рубежа.
- Президент Лукашенко считает, что белорусские предприятия должны работать, несмотря на пандемию коронавируса.
- В ФРГ заявили, что дипломаты КНР просили позитивно оценить борьбу Китая с пандемией. Посольство Китая в Берлине назвало эти заявления ложными и безответственными.