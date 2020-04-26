{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Выздоровевший Ухань и нелегальная вечеринка. Главное о коронавирусе за 26 апреля

© AP Photo/Ng Han Guan
Коротко о новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Число заразившихся приблизилось к 81 тыс. Из них за последние сутки зафиксирован 6 361 случай.
  • Владимир Путин на следующей неделе может выступить с новыми заявлениями о ситуации с коронавирусом.
  • Главный детский инфекционист Минздрава считает, что карантин следует продлить до 12 мая.
  • Смерть пациентов с подтвержденным коронавирусом зафиксировали во всех регионах Центрального федерального округа.
  • Психологи МЧС назвали бессистемный просмотр информации о коронавирусе признаком тревоги.
  • Власти Петербурга прокомментировали неофициальный список российских медиков, умерших от COVID-19, заявив, что списке фигурируют три медсестры, заразившиеся не при исполнении.
  • Рособрнадзор совместно с МИД готовит регламент сдачи ЕГЭ для школьников за рубежом.

Москва

  • Зафиксировано 42 480 случаев заражения, из них новых - 2 971 случай. Умерли 404 пациента. Вылечились 3 175 человек.
  • В общественном транспорте Подмосковья проводятся проверки на соблюдение социальной дистанции и наличие пропуска.
  • В Московской области наибольшее количество инфицированных зарегистрировано в Одинцове и Люберцах.
  • Губернатор Подмосковья призвал жителей региона на майских праздниках продолжать соблюдать режим самоизоляции, а также помнить о социальной дистанции и использовать средства защиты.
  • Пешеходам и водителям в Подмосковье планируют ежедневно раздавать 40 тыс. медицинских масок.
  • В жилом районе “Бутово-парк” несколько десятков человек собрались на улице, включили музыку и устроили вечеринку. Соседи вызвали полицию, и нарушители разбежались. Полицейские уже установили организатора

Мир

  • Все пациенты с COVID-19 выписаны из больниц Уханя. Всего из китайских больниц выписали 63 604 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
  • Правительство Великобритании планирует сделать двухнедельное соблюдение режима самоизоляции обязательным для всех въезжающих в страну из-за рубежа.
  • Президент Лукашенко считает, что белорусские предприятия должны работать, несмотря на пандемию коронавируса.
  • В ФРГ заявили, что дипломаты КНР просили позитивно оценить борьбу Китая с пандемией. Посольство Китая в Берлине назвало эти заявления ложными и безответственными.
Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Губернаторы ожидают, что Путин продлит режим нерабочих дней до 11 мая
Они предполагают, что такое заявление глава государства может сделать 28 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС