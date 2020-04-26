Пхеньян живет в обычном ритме вопреки слухам зарубежных СМИ о болезни лидера КНДР

На улицах столицы КНДР, как убедился в воскресенье корреспондент ТАСС, царит спокойная атмосфера, характерная для обычного выходного дня. На центральных проспектах и набережной реки Тэдонган немноголюдно, так как в стране продолжают действовать строгие карантинные меры из-за пандемии коронавируса. Тем не менее из громкоговорителей доносятся веселые песни в исполнении популярных коллективов республики.

Корреспондент ТАСС, проезжая по городу на машине, смог убедиться, что центр Пхеньяна практически свободен от автомобилей, что привычно для воскресенья. Никаких дополнительных экипажей полиции или сотрудников служб безопасности, что могло бы свидетельствовать о какой-либо внутриполитической напряженности, на улицах не наблюдается.

Пхеньянские кафе, рестораны и магазины также работают в привычном режиме. Очередей или какого-то ажиотажа покупателей нет.

Телевидение и радио КНДР выдают в эфир новости и развлекательные передачи, как в обычный выходной день. При этом основные СМИ республики опубликовали в воскресенье ряд материалов о деятельности председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. В частности, центральная газета "Нодон синмун" сообщила о том, что руководитель страны выразил благодарность и признательность рабочим крупнейшей стройки последних лет в городе Самчжиёне, не уточняя при этом, когда было направлено благодарственное послание строителям и где в настоящее время находится руководитель народной республики.

Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) по вопросам внутренней политики. В частности, Ким Чен Ын не посетил 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания (ВНС), а также впервые за годы своего правления не принял участие в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Отсутствие Ким Чен Ына в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни лидера КНДР, которые в настоящее время никак не комментируются официальными лицами и СМИ народной республики.