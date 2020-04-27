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В Карелии обустроят беломорские петроглифы

На эти цели выделят 630 млн рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 апреля. /ТАСС/. Федеральный бюджет в течение четырех лет направит 630 млн рублей на благоустройство территории вокруг группы наскальных рисунков времен Неолита - беломорских петроглифов в Карелии. На выделенные средства планируется создать туристскую инфраструктуру и провести реконструкцию дороги, сообщил у себя на странице "ВКонтакте" в воскресенье министр экономического развития региона Олег Ермолаев.

"630 млн рублей выделено на развитие инфраструктуры Беломорских петроглифов. Средства в течение ближайших четырех лет будут поступать в Карелию из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

В 2020 году власти республики намерены начать реконструкцию дороги, ведущей к туристическому объекту, а также проектирование объектов инфраструктуры возле археологического комплекса, в том числе моста через реку Кислый Пудас, входной зоны, кафе, магазина сувениров и мест проживания туристов.

Ранее туристический комплекс "Беломорские петроглифы" был включен в индивидуальную программу развития региона, по которой республика получит 5 млрд рублей из федерального бюджета. В ходе создания туркомплекса планируется проложить дорожки для туристов, создать крытые павильоны, чтобы сохранить уникальные наскальные изображения, которые на сегодняшний день никак не защищены. Планируется создать единый турмаршрут к петроглифам Онежского озера и Белого моря, открыть визит-центры по продвижению этих путешествий в Петрозаводске и других карельских городах. В 2020 году Карелия представила древнюю наскальную живопись - беломорские и онежские петроглифы - для включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Петроглифы Карелии - это уникальные образцы первобытного монументального наскального искусства. Группа петроглифов на Белом море - "Бесовы следки" - была открыта в 1926 году и насчитывает 470 фигур. Другая группа расположена по берегу Онежского озера, в том числе на мысе Бесов Нос, на территории Пудожского района и насчитывает более 1,2 тыс. изображений.

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