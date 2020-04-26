Посол России в Белоруссии призвал не забывать о чернобыльской трагедии

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Все должны помнить о трагических событиях на Чернобыльской атомной электростанции, заявил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала "Россия-24" . Он отметил, что подобные катастрофы и память о них делают людей более сплоченными.

"Сотни, действительно сотни населенных пунктов в южных регионах Республики Беларусь пострадали <...> Часть сельхозземель до сих пор выведена из оборота. Часть деревень и поселков была оставлена своими жителями. Это их дома, это их кров, это их малая родина. Так было, и об этом нельзя забыть. Но и в этом плане, мне кажется, тоже фактор, который заставляет нас быть более сплоченными", - сказал он.

Крупнейшая катастрофа в истории атомной энергетики произошла 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции близ Припяти Украинской ССР - при плановой его остановке и проведении испытания реактора произошли взрыв и пожар. В результате выброса радиоактивных материалов около 600 человек из числа персонала станции и пожарных получили высокие дозы облучения, 28 из них скончались в течение 1986 года. Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км территории СССР. В ликвидации последствий аварии участвовали более 600 тыс. человек.

В России 26 апреля отмечается памятная дата - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих катастроф.