На Кубани умер доктор с коронавирусом

КРАСНОДАР, 27 апреля. /ТАСС/. Врач-рентгенолог, заразившийся коронавирусом, умер на Кубани. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе Краснодарского края.

"Умер 52-летний врач-рентгенолог с диагнозом коронавирус. В регионе это 19 летальный случай от новой инфекции", - сообщили в оперштабе.

Поясняется, что доктор Лабинской ЦРБ поступил в реанимационное отделение местной больницы 13 апреля. Через несколько дней его подключили к ИВЛ и переведели в краевое медучреждение. У пациента диагностировали двухстороннюю пневмонию, исследования на Covid-19 показали положительный результат.

За сутки на Кубани зарегистрированы 73 новых заразившихся, возраст пациентов от 12 до 92 лет. Всего в регионе 780 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 57 детей. Выздоровели и выписаны из больниц за все время 125 человек, зафиксировано 19 летальных исходов, 21 пациент находится в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.