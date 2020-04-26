Посольство России помогло россиянам, оказавшимся в тяжелой ситуации, покинуть Лас-Пальмас

МАДРИД, 26 апреля. /ТАСС/. Несколько граждан РФ, которые оказались в тяжелой гуманитарной ситуации, смогли покинуть испанский город Лас-Пальмас вместе с российскими моряками, которых вывезли в Калининград. Об этом сообщило в воскресенье посольство РФ в Мадриде в Twitter .

"25 апреля с острова Гран-Канария был осуществлен вывоз в Калининград российских моряков, - уточнили в диппредставительстве. - При содействии посольства и почетного консульства России на Канарских островах на борт смогли подняться также несколько наших соотечественников, оказавшихся в тяжелой гуманитарной ситуации".

Как ранее ТАСС пояснили в региональном отделении Российского профессионального союза моряков (РПСМ), Лас-Пальмас - базовый порт, где происходит смена экипажей и проводится ремонт многих рыболовецких судов, "работающих на Африку". Около 100 моряков из Калининграда, порядка 50 крымчан и более 20 моряков из регионов Северо-Запада, закончив работу, не могли покинуть Лас-Пальмас из-за ограничений по коронавирусу. Кроме того, в Лас-Пальмасе оставались и 200 рыбаков, работающих на мурманские компании. По оценке профсоюза, в подобной ситуации в мире оказались уже несколько десятков тысяч моряков и рыбаков из РФ, а к лету их число может удвоиться.

25 апреля самолет "Уральских авиалиний" доставил в Калининград российских моряков, которые из-за коронавируса не могли покинуть Лас-Пальмас после завершения работы в море.

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в королевстве было выявлено около 208 тыс. случаев заражения коронавирусом, 23 190 пациентов умерли. С середины марта в Испании действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране.