В Петербурге около 50 сотрудников Мариинской больницы заразились коронавирусом

"Мы подтверждаем данную информацию - порядка 50 человек", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос ТАСС о числе сотрудников больницы, заразившихся коронавирусом.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что с полуночи Мариинская больница будет работать исключительно "на поступление пациентов с коронавирусом".

В воскресенье заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы в Петербурге Алексей Филиппов, у которого выявили коронавирусную инфекцию, умер в клинической инфекционной больнице имени С. П. Боткина. Ранее стало известно о смерти анестезиолога-реаниматолога этой же больницы Сергея Белошицкого, который умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.

Ранее из-за коронавируса закрылись на карантин роддомы № 10 и №17, отделение городской психиатрической больницы №3 им. Скворцова-Степанова. Помимо этого, на карантине находятся детское отделение Петербургского городского онкологического центра, хирургическое отделение Городского клинического онкологического диспансера, Клиника им. Пирогова СПбГУ, НИИ ТО им. Вредена, а также общежитие Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика Павлова. Из-за обнаружения коронавируса у пациента ограничения ввели в клинике Петра Великого. Эндокринологическое и травматологическое отделения Елизаветинской больницы также закрылись на карантин из-за случаев коронавируса среди пациентов и у одного сотрудника.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, случаи заражения коронавирусом зафиксировали в пансионате для пожилых людей и в психоневрологическом интернате.

О ситуации с коронавирусом в городе

По последним данным, в Петербурге выявлено 3 077 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Также город входит в число девяти регионов РФ, где превышен среднероссийский показатель числа заразившихся - 32,1 на 100 тыс. жителей. Выздоровели после заражения коронавирусом 489 человек, умерли 27.

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