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В Ингушетии актеры поучаствуют в онлайн-курсах повышения квалификации ГИТИСа

К мероприятию подключатся работники культуры из четырех театров

МАГАС, 26 апреля. /ТАСС/. Актеры четырех театров Ингушетии примут участие в бесплатных онлайн-курсах повышения квалификации по актерскому мастерству, которые проведут педагоги ГИТИСа и Театрального института им. Щукина. Курсы пройдут для развития актеров в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса, рассказали ТАСС в пресс-службе регионального Минкультуры.

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"Около 20 актеров нашей республики примут участие в онлайн-курсах повышения квалификации по актерскому мастерству, которые проводятся педагогами ГИТИСа и Театрального института им. Щукина. Если такие курсы будут проводиться и далее, в них, несомненно, примут участие все актеры региона, даже "ветераны", потому что самосовершенствоваться никогда не поздно, а самоизоляция - не преграда для искусства", - сказали в пресс-службе.

Участниками курсов, организованных в рамках нацпроекта "Культура" станут актеры четырех театров: Театра юного зрителя региона, студии театра и кино "БАРТ", Ингушского государственного драматического театра им. И. Базоркина и Русского государственного музыкально-драматического театра.

"Актеры творческих коллективов решили принять участие в курсах, чтобы не терять попусту время в режиме самоизоляции и совершенствоваться, тем более это такая редкая и хорошая возможность учиться у педагогов такого ранга и профессионализма, обновить знания. Немаловажно, что в период, когда театры закрыты, эти занятия для них проводятся совершенно бесплатно", - добавили в пресс-службе.

Всего на мероприятия нацпроекта "Культура" из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей. При этом из федерального бюджета выделят 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФОПандемия коронавируса нового типа
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