В Японии продолжает снижаться число новых заражений и смертей от коронавируса

ТОКИО, 26 апреля. /ТАСС/. Число новых выявленных случаев заражения коронавирусом в Японии за прошедшие сутки составило 210 - ощутимо меньше, чем было зафиксировано в минувшие субботу (368) и пятницу (430). Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные японского министерства здравоохранения, труда и благосостояния.

Общее число заразившихся на территории страны, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, таким образом достигло отметки в 14 тыс. человек. В то же время в воскресенье было зафиксировано снижение и числа смертей - за минувшие сутки жертвами коронавируса стали 12 человек. В субботу этот показатель был на отметке 15, а в пятницу - 17. Общее число жертв коронавируса на территории страны составляет 385 человек. Япония продолжает двигаться по плато распространения коронавируса, постепенно демонстрируя снижение показателей.

Между тем в Токио впервые за последние 13 дней было выявлено менее 100 новых случаев заражения коронавирусом. По данным столичных властей, в воскресенье было выявлено 72 новых случая инфицирования. Для сравнения, накануне этот показатель был на отметке 103, а неделю назад - 107. Общее число заразившихся на территории Токио составляет 3 908 человек

Всего в стране выздоровели свыше 3,1 тыс. человек. 267 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Этот показатель стремительно увеличился в течение апреля, еще в начале месяца он не превышал 70. Однако в последние дни цифра практически не меняется.

С 8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю начал действовать режим ЧС, объявленный премьер-министром Синдзо Абэ. 16 апреля глава правительства ввел режим ЧС по всей стране до 6 мая. Главная цель таких мер - сократить число контактов между людьми на 80%, а также предотвратить активные поездки по стране в период праздников в конце апреля - начале мая.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.