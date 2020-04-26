{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Японии продолжает снижаться число новых заражений и смертей от коронавируса

Общее число заразившихся на территории страны достигло отметки в 14 тыс. человек

ТОКИО, 26 апреля. /ТАСС/. Число новых выявленных случаев заражения коронавирусом в Японии за прошедшие сутки составило 210 - ощутимо меньше, чем было зафиксировано в минувшие субботу (368) и пятницу (430). Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные японского министерства здравоохранения, труда и благосостояния.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Общее число заразившихся на территории страны, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, таким образом достигло отметки в 14 тыс. человек. В то же время в воскресенье было зафиксировано снижение и числа смертей - за минувшие сутки жертвами коронавируса стали 12 человек. В субботу этот показатель был на отметке 15, а в пятницу - 17. Общее число жертв коронавируса на территории страны составляет 385 человек. Япония продолжает двигаться по плато распространения коронавируса, постепенно демонстрируя снижение показателей.

Между тем в Токио впервые за последние 13 дней было выявлено менее 100 новых случаев заражения коронавирусом. По данным столичных властей, в воскресенье было выявлено 72 новых случая инфицирования. Для сравнения, накануне этот показатель был на отметке 103, а неделю назад - 107. Общее число заразившихся на территории Токио составляет 3 908 человек

Всего в стране выздоровели свыше 3,1 тыс. человек. 267 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Этот показатель стремительно увеличился в течение апреля, еще в начале месяца он не превышал 70. Однако в последние дни цифра практически не меняется.

С 8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю начал действовать режим ЧС, объявленный премьер-министром Синдзо Абэ. 16 апреля глава правительства ввел режим ЧС по всей стране до 6 мая. Главная цель таких мер - сократить число контактов между людьми на 80%, а также предотвратить активные поездки по стране в период праздников в конце апреля - начале мая.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
ЯпонияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Московской духовной академии у более 50 человек обнаружили коронавирус
Девять из них госпитализированы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС