Никонов: Кьеза был лучшим другом России в Италии

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Итальянский журналист Джульетто Кьеза, умерший на 80-м году жизни, был блестящим журналистом и настоящим другом России, заявил в воскресенье глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов ("Единая Россия"), выражая глубокие соболезнования в связи со смертью журналиста.

"Скончался Джульетто Кьеза. Блестящий журналист, интеллектуал, добрейшей души человек и, наверное, лучший друг нашей страны в Италии", - приводит слова Никонова пресс-служба комитета.

Депутат напомнил, что Кьеза был корреспондентом итальянских газет в России еще в советское время, хорошо знал Россию, понимал и любил нашу страну. "Джульетто Кьеза написал о нашей стране очень много хорошего и справедливого. Не потому, что был "кремлевским агентом" или "поклонником Путина", как часто его обвиняли, а потому, что чувствовал русскую душу. Он чувствовал дружеские отношения, которые существуют между народами наших стран поверх всех заградительных линей. И он был защитником этих добрых отношений", - отметил Никонов, подчеркнув, что гордится дружбой с журналистом.

Известный итальянский журналист, публицист, политический и общественный деятель Джульетто Кьеза умер минувшей ночью от инфаркта. Эту информацию подтвердила ТАСС в воскресенье его супруга Фьямметта Кукурния. 4 сентября журналисту, бывшему европарламентарию, корреспонденту итальянских изданий в России исполнилось бы 80 лет.

Кьеза был хорошо известен в России, где в разные годы представлял ведущие издания. Сначала был корреспондентом L'Unita, затем газеты La Stampa и ряда телевизионных каналов. Кьеза стал свидетелем болезненных событий, связанных с распадом СССР. Именно он задавал острые вопросы на пресс-конференциях представителям тогдашнего руководства. Его связывала дружба с первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачевым, у которого Кьеза не раз брал интервью. Журналист часто бывал в РФ и считался одним из самых авторитетных специалистов в области политики современной России и ситуации в стране.