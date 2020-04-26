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Пандемия коронавируса нового типа
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Кабмин утвердил правила для возмещения туроператорам потерь из-за коронавируса

Они устанавливают цели, условия и порядок предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат, связанных с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции. Документ опубликован в воскресенье на сайте кабмина.

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"Настоящие правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета туроператорам на возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий, связанных с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в постановлении.

Результатами предоставления субсидии являются возврат средств туристам, которые не смогли воспользоваться путевками вследствие ограничений, установленных с 24 января по 30 марта 2020 года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а также возврат в Россию туристов, находящихся в государствах, в которых сложилась неблагоприятная ситуация в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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