В МЧС опровергли нехватку средств защиты у пожарных подразделений в Москве и области

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Пожарные подразделения Москвы и Подмосковья обеспечены в полном объеме средствами защиты и дезинфекции. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службах главков МЧС по Москве и Московской области.

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"Весь личный состав Главных управлений МЧС России по городу Москве и по Московской области обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и средствами дезинфекции с учетом рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах", - сообщили в пресс-службах.

Кроме того, имеется запас необходимых средств для приготовления дезинфицирующих растворов.

На объектах управлений МЧС по Москве и Московской области и в пожарно-спасательных подразделениях усилен контрольно-пропускной режим, проводится экспресс-термометрия сотрудников. "Личный состав боевых подразделений проинструктирован по действиям при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ в местах возможного размещения инфицированных", - добавили в пресс-службах.

В пожарных частях проводится специальная обработка всех помещений дезинфицирующим средством, содержащим хлор, как наиболее эффективным в данной ситуации.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что пожарным Москвы и области якобы не хватает защитных масок, а для дезинфекции им выдали хлорку.