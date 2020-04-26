В Италии за сутки из-за коронавируса умерли 260 человек

РИМ, 26 апреля. /ТАСС/. Число умерших от последствий коронавирусной инфекции в Италии за последние сутки составило рекордно низкое число с 15 марта - 260 человек. Согласно распространенным в воскресенье данным Департамента гражданской защиты, общее число умерших от осложнений вызываемого новым коронавирусом достигло 26 644.

Число излечившихся за последние сутки - 1 808, всего выздоровели 64 928 человек.

Общее число инфицированных с начала пандемии составило 197 675, за последние сутки было выявлено 2 324 новых случаев коронавируса.

Число пациентов с вызываемым новым коронавирусом заболеванием в отделениях интенсивной терапии сократилось вдвое за последний месяц - до 2 тыс. человек.

Наименьшее число скончавшихся из-за коронавируса с 7 марта зафиксировано в воскресенье в северной области Ломбардия, где был выявлен локальный эпицентр вспышки эпидемии и зарегистрированы треть всех случаев заражения по стране и половина летальных исходов.

Самый страшный антирекорд по числу смертей за сутки в Италии составил 969 человек и был отмечен 27 марта. Средний возраст скончавшихся приближается к 80 годам, большинство из них мужчины (63%). Более чем 60% скончавшихся одновременно с заражением коронавирусом страдали тремя и более хроническими и прочими заболеваниями. У 21% - было две патологии, у 14% - одна. Согласно данным Высшего института здоровья, 3,6% скончавшихся пациентов с выявленным коронавирусом не имели других патологий.