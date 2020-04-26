{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Италии за сутки из-за коронавируса умерли 260 человек

Это самый низкий показатель смертей в стране по этой причине, зафиксированный с 15 марта

РИМ, 26 апреля. /ТАСС/. Число умерших от последствий коронавирусной инфекции в Италии за последние сутки составило рекордно низкое число с 15 марта - 260 человек. Согласно распространенным в воскресенье данным Департамента гражданской защиты, общее число умерших от осложнений вызываемого новым коронавирусом достигло 26 644.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Число излечившихся за последние сутки - 1 808, всего выздоровели 64 928 человек.

Общее число инфицированных с начала пандемии составило 197 675, за последние сутки было выявлено 2 324 новых случаев коронавируса.

Число пациентов с вызываемым новым коронавирусом заболеванием в отделениях интенсивной терапии сократилось вдвое за последний месяц - до 2 тыс. человек.

Наименьшее число скончавшихся из-за коронавируса с 7 марта зафиксировано в воскресенье в северной области Ломбардия, где был выявлен локальный эпицентр вспышки эпидемии и зарегистрированы треть всех случаев заражения по стране и половина летальных исходов.

Самый страшный антирекорд по числу смертей за сутки в Италии составил 969 человек и был отмечен 27 марта. Средний возраст скончавшихся приближается к 80 годам, большинство из них мужчины (63%). Более чем 60% скончавшихся одновременно с заражением коронавирусом страдали тремя и более хроническими и прочими заболеваниями. У 21% - было две патологии, у 14% - одна. Согласно данным Высшего института здоровья, 3,6% скончавшихся пациентов с выявленным коронавирусом не имели других патологий.

Теги
ИталияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Московской духовной академии у более 50 человек обнаружили коронавирус
Девять из них госпитализированы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС