Врио главы Коми объяснил родителям, почему в спортшколе откроют госпиталь

СЫКТЫВКАР, 26 апреля. /ТАСС/. Здание спортшколы олимпийского резерва №2 в Сыктывкаре максимально подходит для развертывания там госпиталя для долечивания больных с коронавирусом. После завершения пандемии помещения спортшколы тщательно обработают и проведут косметический ремонт, сообщил в воскресенье врио главы Республики Коми Владимир Уйба в ответ на обращение родителей спортсменов.
"Поступило обращение от родителей учеников спортшколы олимпийского резерва №2, где мы открываем отделение долечивания. Уважаемые родители, понимаю ваши тревоги, я сам отец, мои мальчишки занимаются спортом. Но мы многого вариантов посмотрели, школа практически создана для этого - для соблюдения "грязных", "чистых" зон, бытовых помещений для персонала, отдельных входов. Это классический госпиталь. Совершенно точно вам обещаю, что на время повышенной готовности дети не будут там заниматься, и мы готовим резервные койки, чтобы у нас не получилось, когда будет пик, чтобы ваши родные не оказались без помощи, это самое страшное", - сказал Уйба в своем видеообращении к жителям, размещенном на официальной странице региона во "ВКонтакте".
Сразу после окончания пандемии и снятия режима повышенной готовности в здании спортшколы будет проведена тщательная дезинфицирующая обработка и косметический ремонт, только после этого спортшкола будет вновь запущена в эксплуатацию. "Прошу проявить гражданскую позицию и понять, что мы это делаем для вас и для ваших родных", - призвал Уйба.
Ранее в субботу руководитель республики сообщил о развертывании в начале мая госпиталя на 100 коек в здании спортшколы для долечивания пациентов с легкой формой заболевания.
По информации управления Роспотребнадзора по Коми, на 26 апреля в республике лабораторно подтверждено 578 случаев заражения коронавирусом, в том числе 17 за минувшие сутки. Под медицинским наблюдением находится 3959 человек, из них 3684 контактировали с заболевшими, 275 прибыли из-за рубежа. При этом 52 человека выздоровело, шесть умерли, в том числе двое - за минувшие сутки.
Коми входит в число регионов, где больше всего заразившихся на 100 тыс. населения. Крупный очаг инфекции первоначально был зафиксирован в Эжвинской больнице Сыктывкара. Следственное управление СК РФ по региону проводит проверку по публикациям в местных СМИ о том, что источником заражения мог стать врач, чьи дети или он сам в феврале побывали за границей. Второй очаг сформировался в республиканской клинической больнице Коми, среди заболевших есть медработники. Затем пациенты с коронавирусом появились в других медучреждениях, городах и районах.