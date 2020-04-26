Врио главы Коми объяснил родителям, почему в спортшколе откроют госпиталь

СЫКТЫВКАР, 26 апреля. /ТАСС/. Здание спортшколы олимпийского резерва №2 в Сыктывкаре максимально подходит для развертывания там госпиталя для долечивания больных с коронавирусом. После завершения пандемии помещения спортшколы тщательно обработают и проведут косметический ремонт, сообщил в воскресенье врио главы Республики Коми Владимир Уйба в ответ на обращение родителей спортсменов.

"Поступило обращение от родителей учеников спортшколы олимпийского резерва №2, где мы открываем отделение долечивания. Уважаемые родители, понимаю ваши тревоги, я сам отец, мои мальчишки занимаются спортом. Но мы многого вариантов посмотрели, школа практически создана для этого - для соблюдения "грязных", "чистых" зон, бытовых помещений для персонала, отдельных входов. Это классический госпиталь. Совершенно точно вам обещаю, что на время повышенной готовности дети не будут там заниматься, и мы готовим резервные койки, чтобы у нас не получилось, когда будет пик, чтобы ваши родные не оказались без помощи, это самое страшное", - сказал Уйба в своем видеообращении к жителям, размещенном на официальной странице региона во "ВКонтакте".

Сразу после окончания пандемии и снятия режима повышенной готовности в здании спортшколы будет проведена тщательная дезинфицирующая обработка и косметический ремонт, только после этого спортшкола будет вновь запущена в эксплуатацию. "Прошу проявить гражданскую позицию и понять, что мы это делаем для вас и для ваших родных", - призвал Уйба.