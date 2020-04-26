В Коми выделят автобусы для посещения кладбищ на Радоницу

"28 апреля в этом году Радоница - поминовение всех усопших, очень многие их вас планируют посетить могилы своих близких. Как врио главы и как руководитель оперативного штаба я должен призвать вас этого не делать, с другой стороны я человек и прекрасно понимаю, что многие в этот день пойдут на могилы усопших. Мы на оперштабе, понимая этого, приняли меры, которые снизят момент возможного заражения в автобусах. Мы добавили количество автобусов, поставим туда волонтеров, дружинников, которые будут регламентировать количество вошедших в автобус и будут заполнять их с учетом социального расстояния, просьба руководствоваться действиями волонтеров", - сказал Уйба в своем видеообращении к жителям, размещенном на официальной странице региона во "ВКонтакте".

По информации управления Роспотребнадзора по Коми, на 26 апреля в республике лабораторно подтверждено 578 случаев заражения коронавирусом, в том числе 17 за минувшие сутки. Под медицинским наблюдением находится 3959 человек, из них 3684 контактировали с заболевшими, 275 прибыли из-за рубежа. При этом 52 человека выздоровело, шесть умерли, в том числе двое - за минувшие сутки.

Коми входит в число регионов, где больше всего заразившихся на 100 тыс. населения. Крупный очаг инфекции первоначально был зафиксирован в Эжвинской больнице Сыктывкара. Следственное управление СК РФ по региону проводит проверку по публикациям в местных СМИ о том, что источником заражения мог стать врач, чьи дети или он сам в феврале побывали за границей. Второй очаг сформировался в республиканской клинической больнице Коми, среди заболевших есть медработники. Затем пациенты с коронавирусом появились в других медучреждениях, городах и районах.