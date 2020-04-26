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Пандемия коронавируса нового типа

Кадыров: ограничительные меры в Чечне позволили контролировать ситуацию с коронавирусом

По словам главы региона, вирус стал менее агрессивным

ТАСС, 26 апреля. Ситуация с коронавирусной инфекцией в Чечне поставлена под контроль благодаря введенным властями региона ограничительным мерам, написал глава республики Рамзан Кадыров на своей странице в Twitter.

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"Принятые вовремя в Чеченской Республике ограничительные меры сегодня позволяют нам контролировать ситуацию с коронавирусной инфекцией. Более того, вирус стал менее агрессивным, и это обнадеживает", - говорится в сообщении.

В Чечне выявлены 409 человек с коронавирусом, из них 23 уже выздоровели, шесть умерли. С 30 марта в регионе введено временное ограничение на передвижение. Усилен контроль на границах региона.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияСеверный КавказСКФОЧечняПандемия коронавируса нового типа
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