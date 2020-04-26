Кадыров: ограничительные меры в Чечне позволили контролировать ситуацию с коронавирусом

ТАСС, 26 апреля. Ситуация с коронавирусной инфекцией в Чечне поставлена под контроль благодаря введенным властями региона ограничительным мерам, написал глава республики Рамзан Кадыров на своей странице в Twitter .

"Принятые вовремя в Чеченской Республике ограничительные меры сегодня позволяют нам контролировать ситуацию с коронавирусной инфекцией. Более того, вирус стал менее агрессивным, и это обнадеживает", - говорится в сообщении.

В Чечне выявлены 409 человек с коронавирусом, из них 23 уже выздоровели, шесть умерли. С 30 марта в регионе введено временное ограничение на передвижение. Усилен контроль на границах региона.