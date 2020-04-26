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Захарова: Джульетто Кьеза запомнится интереснейшим собеседником и удивительным человеком

Официальный представитель МИД отметила, что у них были интереснейшие беседы

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала умершего на 80-м году жизни итальянского журналиста Джульетто Кьеза интереснейшим собеседником и неординарным человеком. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Соболезнования. У нас были интереснейшие беседы. Удивительный, неординарный человек", - отметила дипломат.

Итальянский журналист, публицист, политический и общественный деятель Джульетто Кьеза умер минувшей ночью от инфаркта. Эту информацию подтвердила ТАСС в воскресенье его супруга Фьямметта Кукурния. 4 сентября журналисту, бывшему европарламентарию, корреспонденту итальянских изданий в России исполнилось бы 80 лет.

Кьеза был хорошо известен в России, где в разные годы представлял ведущие издания. Сначала он работал корреспондентом L'Unita, затем газеты La Stampa и ряда телевизионных каналов.  Кьеза стал свидетелем болезненных событий, связанных с распадом СССР. Именно он задавал острые вопросы на пресс-конференциях представителям тогдашнего руководства. Его связывала дружба с первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачевым, у которого Кьеза не раз брал интервью. Журналист часто бывал в РФ и считался одним из самых авторитетных специалистов в области политики современной России и ситуации в стране.

Теги
ИталияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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