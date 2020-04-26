Во Франции число умерших после заражения коронавирусом достигло 22 856

ПАРИЖ, 26 апреля. /ТАСС/. Количество умерших после заряжания коронавирусом во Франции увеличилось за минувшие сутки на 242 человека, общее число смертельных случаев, зарегистрированных на территории страны, достигло 22 856. Такие данные на воскресенье приводит Главное управление здравоохранения страны.

Из общего числа летальных исходов 14 202 зарегистрированы в больницах страны, 8 654 - в домах престарелых.

Согласно приведенной информации, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции увеличилось за последние 24 часа на 461 и составляет в настоящий момент 124 575.

В ведомстве констатировали, что количество пациентов с коронавирусом, находящихся в реанимации, продолжает снижаться. В данный момент в отделениях интенсивной терапии остаются 4 682 человека. На спад, как указали в управлении, идет и общее число госпитализированных - сейчас в медицинских учреждениях на лечении находятся 28 217 зараженных.

По информации ведомства, с начала эпидемии почти 45 тыс. человек, заразившихся коронавирусом, вылечились и покинули больницы.

С 17 марта во Франции действует режим самоизоляции, цель которого - максимально ограничить перемещение горожан по улицам. В стране закрыты кафе, рестораны, гостиницы, а также магазины, не продающие товары первой необходимости. Действие режима самоизоляции продлится до 11 мая. Ожидается, что после этой даты власти начнут постепенно снимать ограничения, но введут обязательное ношение масок в транспорте и в школах, а также сохранят необходимость соблюдения дистанции.

28 апреля премьер-министр Франции Эдуар Филипп представит подробный план по выводу страны из режима самоизоляции.