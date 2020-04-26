В Московской духовной академии у более 50 человек обнаружили коронавирус

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Все 136 человек, проживающих в Московский духовной академии (МДА), прошли тестирование на коронавирусную инфекцию, у 52 из них результат положительный. Об этом сообщает в воскресенье сайт МДА.

"На данный момент в МДА проживает 136 человек, включая сотрудников Академии и монашествующих. Всеми без исключения пройдено тестирование на COVID-19. У 52 человек тест на COVID-19 положительный, у 84 отрицательный. 9 человек госпитализированы и проходят лечение в стационаре", - говорится в сообщении на сайте академии.

Студенты, согласно сообщению, изолированы в своих комнатах на карантине, им доставляется еда, питьевая вода и средства гигиены. "Наличие санузлов в комнатах позволяет студентам не покидать их. Еда разносится студентам в комнаты, в целях предосторожности ее оставляют у дверей на тумбочках. Обеспечено полноценное питание: готовые блюда, фрукты, овощи и прочее", - сообщает сайт МДА.

Ранее ректор Московской духовной академии (МДА) епископ Звенигородский Питирим (Творогов) сообщил в своем канале в Telegram, что вылечился от коронавирусной инфекции.