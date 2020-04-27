В Дербенте рассчитывают на рост турпотока в этом году

МАХАЧКАЛА, 27 апреля. /ТАСС/. Власти Дербента планируют в этом году увеличить турпоток в город за счет развития туристической инфраструктуры, реализации программы благоустройства и активного продвижения туристического потенциала города, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе городской администрации.

"В этом году планируется увеличить количество туристов на 15-25% за счет реализации государственной программы по благоустройству города, созданию интересных развлекательных и образовательных площадок, развитию событийного туризма, а также благодаря активной рекламе туристических объектов и сотрудничеству с федеральными и региональными туристическими операторами", - сказала представитель администрации.

По ее словам, в этом году в Дербенте создали Центр развития туризма. Его сотрудники занимаются выявлением, анализом и разработкой решений проблем, которые препятствуют развитию туризма.

"В туристическом информационном центре представлены многообразные направления дагестанского народного промысла. На этой площадке будут проводиться мастер-классы по ковроткачеству и гончарному искусству. Опытные гиды расскажут туристам, куда сходить и что посмотреть, помогут составить интересный маршрут. Здесь же желающим предоставят транспорт", - пояснила собеседница агентства.

Один из древнейших городов России и мира Дербент находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году он отпраздновал свое 2000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур.