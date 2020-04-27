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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Псковской области ждут пик заражения коронавирусом через две недели

После этого срока в регионе планируют снять часть ограничений, связанных с самоизоляцией

ПСКОВ, 26 апреля. /ТАСС/. Власти Псковской области прогнозируют пик пандемии в регионе через две недели. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram в воскресенье сообщил губернатор Михаил Ведерников. Если в этот период жители области будут соблюдать самоизоляцию и развитие ситуации с коронавирусом пойдет по прогнозируемому сценарию, то после 15 мая планируется поэтапное снятие ограничительных мер.

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"Пик заболевания ожидаем через 2 недели. Очень надеюсь, что этот период мы дисциплинированно пойдем по прогнозируемому сценарию, и уже после 15 числа постепенно начнем снимать ограничения: откроем некоторые розничные магазины, религиозные организации, общественные пространства", - сообщил губернатор.

Кроме того, он подчеркнул, что в преддверии майских праздников в регионе ввели дополнительные ограничения для гостей из других субъектов. Все, кто прибыл в Псковскую область после 24 апреля, должны сообщить об этом, позвонив по телефону оперативного информационного центра, и соблюдать обязательную самоизоляцию в течение 14 дней.

Пока большинство ограничений из-за коронавируса в регионе продлили. Как ТАСС сообщал ранее, до 31 мая продлен запрет на проведение массовых мероприятий на территории области. Кроме того, до 15 мая жителям запрещено посещать кладбища, храмы, парки, скверы и любые общественные пространства.

По данным регионального оперативного штаба, на данный момент в Псковской области зафиксировано 122 случая заражения коронавирусом и восемь летальных исходов. Выздоровели 13 пациентов. В пятницу стало известно, что в регионе выявлен первый очаг заражения, который обнаружен в межрайонной больнице города Остров.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 80 949 случаев заражения, выздоровели 6 767 человек, умерли 747. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская областьПандемия коронавируса нового типа
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