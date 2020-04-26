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Пандемия коронавируса нового типа

МИД ФРГ выделит €300 млн в целях гуманитарной помощи пострадавшим от пандемии

Деньги будут направлены через различные структуры ООН, неправительственные организации и фонды

БЕРЛИН, 26 апреля. /ТАСС/. МИД Германии выделит €300 млн в качестве гуманитарной помощи людям, пострадавшим от пандемии коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба внешнеполитического ведомства ФРГ.

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"Тем самым Германия вносит значительный вклад в глобальный гуманитарный призыв ООН", - отметили в МИД, указав на то, что в Организации Объединенных Наций оценили необходимость в дополнительной гуманитарной помощи в условиях коронавирусного кризиса в $2 млрд.

"Коронавирус не знает границ. Он в особенной мере затрагивает людей, оказавшихся в опасности, поскольку они проживают или в горячих точках, или в лагерях для беженцев, или в государствах, где система здравоохранения полностью перегружена из-за пандемии", - заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. "Здесь нужна наша солидарность, чтобы смягчить страдания. Одновременно важно: только вместе мы победим пандемию на долгосрочную перспективу", - считает он. В ином случае, по мнению министра, "грозят новые волны инфекции".

Средства будут направлены через различные структуры ООН, неправительственные организации, фонды.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого коронавирусом заболевания распространилась на большинство стран мира и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,9 млн человек, свыше 200 тыс. умерли.

Теги
ГерманияМаас, ХайкоПандемия коронавируса нового типа
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