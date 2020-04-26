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Пандемия коронавируса нового типа

В больнице в Улан-Удэ, где выявлены случаи коронавируса, провели замену персонала

В больницу прибыли 23 врача и 40 медсестер из поликлиник, инфекционной больницы и других учреждений города

ТАСС, 26 апреля. Команда из более 60 медиков из разных медицинских учреждений Улан-Удэ переведена на замену отправленных после вспышки коронавируса на обсерваторию сотрудников городской больницы №4. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС глава Бурятии Алексей Цыденов.

"Персонал заменили кадрами из других больниц, поэтому работа медучреждения продолжается. Там у нас вышли, в том числе и ветераны-медики, а также студенты старших курсов Медицинского института Бурятского государственного университета, а также врачи частных медицинских центров вызвались помочь в такое сложное время <…> Уверен, что мы сейчас в 4-й больнице тоже все локализуем, всех контактных определим, проведем профилактические мероприятия и, надеюсь, ситуация будет взята под контроль", - сказал Цыденов, уточнив, что в больницу прибыли 23 врача и 40 медсестер из поликлиник, инфекционной больницы и других учреждений города.

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С его слов, сейчас в республике около 1,5 тыс. медицинских работников привлечены для борьбы с пандемией. Глава республики еще раз обратил внимание на сложности, с которыми приходится сталкиваться.

"Мы понимаем всю важность, незаменимость, ту роль, которую сейчас медицинские работники играют. Все общество переоценило врачей, важность врачей и важность самой профессии. Сами все медицинские работники, весь персонал системы здравоохранения, который так или иначе связан с борьбой с коронавирусом, работает на самом деле от души, самоотверженно. Большое им спасибо за это", - сказал Цыденов.

За минувшие сутки в республике зафиксированы 23 новых случая коронавируса, 10 из которых - от очага в городской больнице №4. В эпидпроцесс оказалась вовлечена и служба скорой помощи больницы. ГБУЗ "Городская больница №4" - это многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, которое оказывает первичную медико-санитарную помощь жителям Улан-Удэ. Она обслуживает более 50 тыс. человек.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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