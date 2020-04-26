В больнице в Улан-Удэ, где выявлены случаи коронавируса, провели замену персонала

ТАСС, 26 апреля. Команда из более 60 медиков из разных медицинских учреждений Улан-Удэ переведена на замену отправленных после вспышки коронавируса на обсерваторию сотрудников городской больницы №4. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС глава Бурятии Алексей Цыденов.

"Персонал заменили кадрами из других больниц, поэтому работа медучреждения продолжается. Там у нас вышли, в том числе и ветераны-медики, а также студенты старших курсов Медицинского института Бурятского государственного университета, а также врачи частных медицинских центров вызвались помочь в такое сложное время <…> Уверен, что мы сейчас в 4-й больнице тоже все локализуем, всех контактных определим, проведем профилактические мероприятия и, надеюсь, ситуация будет взята под контроль", - сказал Цыденов, уточнив, что в больницу прибыли 23 врача и 40 медсестер из поликлиник, инфекционной больницы и других учреждений города.