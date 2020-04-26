{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в мире выросло за сутки почти на 85 тыс.

Более 6 тыс. человек умерли

ЖЕНЕВА, 26 апреля. /ТАСС/. Число инфицированных новым коронавирусом в мире увеличилось за последние сутки почти на 85 тыс., что на 8 тыс. меньше, чем за предыдущий день. Число подтвержденных летальных исходов увеличилось за 24 часа более чем на 6 тыс., что несколько больше, чем днем ранее, сообщила в воскресенье Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По состоянию на 11:00 мск 26 апреля в мире были зарегистрированы 2 804 796 инфицированных и 193 722 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 84 900, а летальных исходов - на 6 018. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 341 851 и 122 218 соответственно. За 24 часа число заразившихся там возросло на 27 185, а умерших - на 2 756.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности 1 094 846 человек, 56 063 умерли. По числу инфицированных за сутки (47 338) этот регион превосходит Европу, и умерших за 24 часа там также больше (2 960).

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 26 апреля там выявлен 160 586 инфицированных и зафиксировано 6 899 летальных исходов.

Как следует из опубликованной ВОЗ информации, больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 899 281. Далее следуют Испания (219 764), Италия (195 351), Германия (154 175), Великобритания (148 381), Франция (122 875), Турция (107 773), Иран (89 328), Китай (84 3338) и Россия (74 588).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией. Статистические данные ВОЗ учитывают только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами.

Теги
СШАИранТурцияГерманияИспанияИталияРоссияКитайФранцияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Московской духовной академии у более 50 человек обнаружили коронавирус
Девять из них госпитализированы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС