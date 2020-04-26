Число заразившихся коронавирусом в мире выросло за сутки почти на 85 тыс.

ЖЕНЕВА, 26 апреля. /ТАСС/. Число инфицированных новым коронавирусом в мире увеличилось за последние сутки почти на 85 тыс., что на 8 тыс. меньше, чем за предыдущий день. Число подтвержденных летальных исходов увеличилось за 24 часа более чем на 6 тыс., что несколько больше, чем днем ранее, сообщила в воскресенье Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 11:00 мск 26 апреля в мире были зарегистрированы 2 804 796 инфицированных и 193 722 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 84 900, а летальных исходов - на 6 018. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 341 851 и 122 218 соответственно. За 24 часа число заразившихся там возросло на 27 185, а умерших - на 2 756.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности 1 094 846 человек, 56 063 умерли. По числу инфицированных за сутки (47 338) этот регион превосходит Европу, и умерших за 24 часа там также больше (2 960).

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 26 апреля там выявлен 160 586 инфицированных и зафиксировано 6 899 летальных исходов.

Как следует из опубликованной ВОЗ информации, больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 899 281. Далее следуют Испания (219 764), Италия (195 351), Германия (154 175), Великобритания (148 381), Франция (122 875), Турция (107 773), Иран (89 328), Китай (84 3338) и Россия (74 588).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией. Статистические данные ВОЗ учитывают только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами.