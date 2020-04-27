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В Нижегородскую область из Индонезии вернулись 34 жителя региона

Они записали видеообращение, в котором поблагодарили правительство области

ТАСС, 27 апреля. Жители Нижегородской области, прилетевшие в Самару вывозным рейсом компании "Россия" с Бали, вернулись в родной регион. Группа из 34 человек пройдет обязательный двухнедельный карантин, сообщили журналистам в пресс-службе правительства области.

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"Сегодня группа наших земляков прилетела в Самару, откуда их перевезли автобусом в Нижний Новгород. В числе туристов, возвращенных на Родину - жители разных городов области. Теперь им предстоит двухнедельный карантин", - цитирует пресс-служба главу региона Глеба Никитина.

Прибывшие из Индонезии нижегородцы записали видеообращение со словами признательности в адрес правительства области. "С нами постоянно поддерживали связь, интересовались тем, как у нас дела, обеспечили перелет, встретили в Самаре. До Нижнего Новгорода мы добрались на комфортабельном автобусе, нас снабдили масками, едой и водой. Все было организовано качественно и четко", - приводятся в сообщении слова жительницы Нижнего Новгорода Александры Кузнецовой.

Ранее Никитин сообщил, что за рубежом остаются около 600 нижегородцев, большинство из них - в Индии, Индонезии, Таиланде и США. Ранним утром в понедельник ожидается прибытие в Нижегородскую область туристов из индийского штата Гоа.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская областьПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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