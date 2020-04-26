Челябинской области выделили деньги на ликвидацию свалок

ТАСС, 26 апреля. Челябинская область получит из федерального бюджета почти 3 млрд рублей субсидии на ликвидацию свалок в 2020-2021 годах. Об этом говорится в соответствующем распоряжении, опубликованном на сайте правительства РФ.

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение субсидий на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде. Челябинская область - 2020 год: 2,193 млрд рублей, 2021 год: 750,6 млн рублей", - говорится в документе.

Свалка в Челябинске была рассчитана на 640 тыс. тонн отходов в год, рекультивация ведется по нацпроекту "Экология". В прежние годы мусор на свалке периодически горел, объект давал до 15% общего объема вредных выбросов в атмосферу Челябинска. Фильтрат со свалки попадал в грунтовые воды и в реку Миасс. К 2022 году возвышающаяся примерно на 40 метров над поверхностью земли свалка превратится в холм, на котором будут расти цветы. В марте 2019 года предприятие "Росрао" стало единственным подрядчиком по выполнению рекультивации.

В рамках федерального проекта "Чистая страна" (входит в нацпроект "Экология") предусмотрена ликвидация несанкционированных свалок. Одним из самых масштабных объектов в Челябинской области является свалка в областном центре, функционировавшая с 1949 года. Ее закрытие в сентябре 2018 года стало предпосылкой мусорного коллапса.

Челябинск - крупный промышленный центр. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы в атмосферу с предприятий зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ (фенола, диоксида азота, формальдегида).

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".