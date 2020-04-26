{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Челябинской области выделили деньги на ликвидацию свалок

На эти цели регион получит почти 3 млрд рублей

ТАСС, 26 апреля. Челябинская область получит из федерального бюджета почти 3 млрд рублей субсидии на ликвидацию свалок в 2020-2021 годах. Об этом говорится в соответствующем распоряжении, опубликованном на сайте правительства РФ.

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение субсидий на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде. Челябинская область - 2020 год: 2,193 млрд рублей, 2021 год: 750,6 млн рублей", - говорится в документе.

Свалка в Челябинске была рассчитана на 640 тыс. тонн отходов в год, рекультивация ведется по нацпроекту "Экология". В прежние годы мусор на свалке периодически горел, объект давал до 15% общего объема вредных выбросов в атмосферу Челябинска. Фильтрат со свалки попадал в грунтовые воды и в реку Миасс. К 2022 году возвышающаяся примерно на 40 метров над поверхностью земли свалка превратится в холм, на котором будут расти цветы. В марте 2019 года предприятие "Росрао" стало единственным подрядчиком по выполнению рекультивации.

В рамках федерального проекта "Чистая страна" (входит в нацпроект "Экология") предусмотрена ликвидация несанкционированных свалок. Одним из самых масштабных объектов в Челябинской области является свалка в областном центре, функционировавшая с 1949 года. Ее закрытие в сентябре 2018 года стало предпосылкой мусорного коллапса.

Челябинск - крупный промышленный центр. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы в атмосферу с предприятий зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ (фенола, диоксида азота, формальдегида).

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияЧелябинская область
Реклама на ТАСС
Минпросвещения запускает для школьников телеуроки на Общественном телевидении России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС