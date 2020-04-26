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Замглавы Департамента культуры Москвы похоронят 28 апреля

Похороны и гражданская панихида пройдут на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Заместитель руководителя Департамента культуры Москвы Леонид Ошарин будет похоронен 28 апреля на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом в воскресенье на странице в Facebook сообщила пресс-атташе Театра имени Вл. Маяковского Олеся Вартанова.

"Похороны Леонида Вячеславовича Ошарина состоятся 28 апреля, во вторник. Похоронен он будет на Троекуровском кладбище, где и состоится гражданская панихида", - сказала Вартанова.

По ее словам, в связи с действующими в настоящий момент ограничениями на самой панихиде смогут присутствовать исключительно родные и близкие. Она добавила, что желающие смогут проститься с Леонидом Ошариным во время непродолжительных остановок рядом с театром Et Cetera и Театром Маяковского. Так, подойти к главному входу Театра Маяковского можно будет 28 апреля с 09:30 до 09:50.

Ошарин был найден мертвым в Крыму, причиной его смерти считается самоубийство. Информацию об обнаружении тела Ошарина ТАСС подтвердили в Мосгордуме.

Ошарин родился 22 января 1973 года в Ивановской области. Окончил Ивановский государственный энергетический университет, затем получил дополнительное образование по управлению государственными и муниципальными заказами. С 2001 года работал в Москве: начинал в должности замдиректора по художественно-постановочной части в театрах "Человек" и "Жар-птица", а затем перешел на работу в театр Et Cetera, где работал главным инженером, заместителем директора по строительству нового здания, а с 2005 года - директором театра.

В конце декабря 2011 года был назначен директором Московского академического театра им. Вл. Маяковского. В ноябре 2018 года стал заместителем руководителя департамента культуры Москвы.

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