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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве за сутки умер 31 пациент с коронавирусом

Общее число умерших с коронавирусной инфекцией в городе достигло 435
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© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Более 30 человек с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве. Таким образом, количество умерших с коронавирусной инфекцией в столице составило 435 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в воскресенье.

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"В Москве скончался 31 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,9 млн человек, свыше 204 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 80 949 случаев заражения, выздоровели 6 767 человек, умерли 747. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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