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Пандемия коронавируса нового типа
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Послабления карантина в Италии вступят в силу 4 мая

Магазины, музеи, рестораны и салоны красоты в Италии планируется открыть 18 мая

РИМ, 26 апреля. /ТАСС/. Правительство Италии вводит первые послабления общенационального карантина с 4 мая. Как объявил в воскресенье Италии Джузеппе Конте на пресс-конференции в Facebook, при этом будет необходимо соблюдать меры предосторожности в виде социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты.

"Мы должны гарантировать возобновление жизни, но с полным осознанием ответственности. С 4 мая сохранятся ограничения на передвижение без весомой причины, однако возможно воссоединение семей, но исключены праздники и торжества", - объявил Конте.

Он также указал, что с 4 мая откроются парки и сады, где также будет запрещено собираться большими группами. "С 4 мая будет разрешено проводить тренировки спортсменов, но только представляющих национальный интерес с точки зрения спортивных ассоциаций и Итальянского олимпийского комитета. С 4 мая будет возобновлено производство и работы на строительных площадках", - сказал премьер.

Магазины, музеи, рестораны и салоны красоты

Премьер-министр Италии объявил, что планируется открыть магазины, музеи, рестораны и салоны красоты, включая парикмахерские, с 18 мая. 

"Я могу вам объявить, что работу магазинов розничной торговли, ресторанов, выставок и музеев, а также салонов красоты и командные тренировки мы планируем возобновить с 18 мая. При этом, разумеется, должны соблюдаться все предосторожности и нормы", - сказал Конте.

Он также уточнил, что с 4 мая возобновится продажа еды навынос. "Но употреблять ее можно будет только дома или на рабочем месте", - отметил Конте. При этом он указал, что школы открыть невозможно из-за "риска в этом секторе трудящихся определенного возраста". "Школы до конца учебного года открыты не будут, мы будем работать над тем, чтобы гарантировать открытие школ в сентябре", - сказал премьер.

Теги
ИталияКонте, ДжузеппеПандемия коронавируса нового типа
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