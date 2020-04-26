Власти Иордании продлили каникулы в госучреждениях до конца мая

ТАСС, 26 апреля. Правительство Иордании приняло решение продлить каникулы в госучреждениях до конца мусульманского поста в месяц рамадан по лунному календарю, который стартовал 24 апреля. Об этом, как передало Jordan News Agency , заявил в воскресенье в Аммане госминистр информации Амджад Адайле.

"Принято решение оставить закрытыми большинство правительственных структур. При этом жизненно важные ведомства и предприятия будут продолжать работать, уменьшив не менее чем наполовину свой персонал", - сказал госминистр.

По его словам, власти королевства намерены, начиная с 29 апреля, активизировать работу транспортного сектора при соблюдении строгих санитарно-эпидемиологических норм. "Это необходимо для перезапуска промышленности и нормального функционирования сферы торговли и услуг", - подчеркнул Адайле. Он отметил, что со стороны государства будет оказана поддержка предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим из-за мер чрезвычайного характера, которые были введены в рамках противодействия эпидемии коронавируса.

22 апреля в Аммане и других иорданских городах открылись после почти полуторамесячного перерыва магазины и торговые рынки. Правительство сочло возможным пойти на такой шаг в преддверии мусульманского поста в месяц рамадан. Послабления не коснулись школ и институтов, в которых с середины марта были прерваны занятия, отменены по-прежнему общие молитвы в мечетях.

Как сообщил в пятницу глава Минздрава Иордании Саад Джабер, число инфицированных в королевстве увеличилось за сутки на три человека и достигло 477. "Заразились два водителя и пятилетняя девочка, родители которой находятся в госпитале принца Хамзы с диагностированным коронавирусом", - указал министр. По его словам, пять пациентов выписались из больниц, всего на данный момент от инфекции вылечились 337 человек. С 28 марта в королевстве зафиксировано семь летальных исходов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,9 млн человек, свыше 204 тыс. умерли.