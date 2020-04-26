Эксперт: пандемия коронавируса в России может закончиться в середине июня

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Распространение в России заболевания, вызванного новым коронавирусом, может прекратиться в середине июня. Такое мнение высказал заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова, председатель Российского респираторного общества Александр Чучалин в эфире программы "Вести с Дмитрием Киселевым" на телеканале " Россия-1 " в воскресенье.

"SARS (респираторное вирусное заболевание, вызываемое коронавирусом SARS-CoV - прим. ТАСС) 2002 года сколько продолжалось? Три с половиной месяца. MERS (Ближневосточный респираторный коронавирусный синдром - прим. ТАСС) в 2013 году - три с половиной месяца. Есть какой-то определенный цикл этих заболеваний, поэтому давайте считать: март, апрель, май - три с половиной месяца. Где-то в середине июня мы должны ожидать, что эта проблема сойдет на нет", - сказал он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,9 млн человек, свыше 204 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 80 949 случаев заражения, выздоровели 6 767 человек, умерли 747. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.