В Екатеринбург из Дубая прибыл вывозной рейс с российскими туристами

ТАСС, 26 апреля. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" с российскими гражданами, пожелавшими вернуться в страну из-за ситуации с коронавирусом, приземлился в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Об этом сообщается на онлайн-табло воздушной гавани.

"Рейс U6-3804 Дубай - Уфа - Екатеринбург прибыл в 23:38 (21:38 мск)", - значится на табло.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии", в Россию прилетели 109 граждан страны. "В Уфу прилетели 61 взрослый и пятеро детей, в Екатеринбург - 48 взрослых и трое детей", - сказал собеседник агентства.

Из-за ситуации с COVID19 Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой. Ранее заместитель генерального директора "Уральских авиалиний" Александр Зиновьев сообщил, что авиакомпания совершила более 80 рейсов по вывозу из-за рубежа россиян. Полеты совершались в Таиланд, ОАЭ, Чехию, Турцию и другие страны.