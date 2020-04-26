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Пандемия коронавируса нового типа

Билл Гейтс считает реалистичным наладить промышленный выпуск вакцины от COVID-19 за 2 года

Основатель Microsoft выделил $250 млн на противодействие распространению коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 26 апреля. /ТАСС/. Наладить промышленное производство вакцины от коронавируса и вызываемого им заболевания COVID-19 при самом оптимистичном сценарии возможно не раньше, чем через год. Реалистичный срок - два года, заявил в воскресенье в эфире телекомпании CNN один из основателей американской корпорации Microsoft Билл Гейтс.

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Билл Гейтс со своей женой выделили $250 млн на противодействие распространению коронавируса, в том числе на разработку вакцин в семи различных лабораториях. Супруги участвуют в международной инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), направленной на ускорение разработки технологий по диагностике и лечению болезни, вызываемой коронавирусом.

Миллиардеру задали вопрос, возможен ли скорый прорыв в совместных или раздельных попытках стран мира разработать и наладить выпуск вакцины. "Очень сложно ужать временные рамки, - ответил Гейтс. - В идеальном случае мы бы вышли на промышленный масштаб в течение одного года. Нам может это не удастся, на это может потребоваться не менее двух лет".

Гейтс предложил выбрать "самые многообещающие из сотни разработок, найти средства и налаживать их производство параллельно". Он напомнил, что в любом случае нельзя обойтись без трехфазовой процедуры апробирования и сертификации будущего препарата.

Как ранее пояснили в ВОЗ, новая инициатива представляет собой "глобальное партнерство и сотрудничество по ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению коронавируса". Эти технологии должны стать доступными "для всех, кто в них нуждается, во всем мире".

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус неоднократно призывал страны к активному сотрудничеству в борьбе с пандемией. На брифинге в Женеве 20 апреля он сообщил, что уже более 100 стран присоединились к международной программе испытаний (Solidarity Trial) терапевтических средств против коронавируса. Для этих исследований, по его словам, отобраны 1 200 пациентов. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,9 млн человек, свыше 204 тыс. умерли.

Теги
СШАГейтс, БиллПандемия коронавируса нового типа
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