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Пандемия коронавируса нового типа

Лукашенко считает, что карантин из-за коронавируса не даст положительного результата

Президент Белоруссии считает, что введение карантина спровоцирует вторую волну заболеваемости

МИНСК, 26 апреля. /ТАСС/. Введенные в связи с пандемией коронавируса карантинные меры в России и других странах не дадут положительного результата. С таким утверждением выступил в воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко, посещая с рабочей поездкой Гомельскую область.

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"Попробовали в России изолировать. Получилось? Нет. А мы ж такие, как в России. Нас же не изолируешь", - считает Лукашенко, отрывок из выступления которого показал телеканал "Беларусь 1".

По словам Лукашенко, в условиях карантина "кто-то там в изоляции болеет, выдергивают их оттуда, лечат - все сидят в этих квартирах". "В затхлых квартирах, обессиленные, злые, расстроенные, запуганные и напуганные". "Сейчас открыли ворота - люди вышли. И они атакованы этим вирусом, который бродит. И получится вторая волна заболеваемости. Первая не ушла, и вторая волна их накроет", - считает Лукашенко. "Вот почему я принял решение идти своим путем", - добавил президент Белоруссии.

Количество заразившихся коронавирусом в Белоруссии за последние сутки увеличилось на 873 человека и достигло 10 463, в стране умерли 72 пациента. В Белоруссии карантин из-за коронавируса не введен, идет подготовка к параду по случаю Дня Победы. С 20 апреля возобновлен учебный процесс в школах. По оценкам министра здравоохранения Владимира Караника, пик инфицирования придется на конец апреля - начало мая.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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