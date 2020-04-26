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СМИ: умер фотограф Леонид Лубяницкий

Среди его работ - фотографии Владимира Высоцкого, Иосифа Бродского и Михаила Барышникова

ТАСС, 26 апреля. Автор фотографий Владимира Высоцкого, Иосифа Бродского, Михаила Барышникова фотограф Леонид Лубяницкий умер в США на 83 году жизни, сообщает в воскресенье издание RUNYweb.

"Умер знаменитый русско-американский фотограф Леонид Лубяницкий - автор ставших культовыми фотографий Владимира Высоцкого, Иосифа Бродского, Михаила Барышникова, а также Ричарда Никсона, Мстислава Ростроповича, Пеле и Артура Миллера, - сообщает издание. - 19 апреля ему исполнилось 82 года. Последние годы он боролся с раком".

О смерти фотографа также информировал в соцсети Facebook его коллега Виктор Горячев.

Фотографии Лубяницкого печатались во многих американских изданиях - New York Times, Time, Fortune, People и Vogue.

Лубяницкий родился 19 апреля 1938 года в Ленинграде. Фотографировать начал в шесть лет под руководством своего отца. В 1960 году начал карьеру кинооператора на Ленинградском телевидении, снимая документальные фильмы по искусству и телепрограммы для детей. В 1972 году иммигрировал в США, где первой его работой была позиция ассистента у Ричарда Аведона, чьи снимки стали частью мировой культуры и вошли постоянную экспозицию музея Метрополитен. Лубяницкий всегда считал себя его последователем. Работы Лубяницкого публиковались в различных американских и европейских изданиях, таких как New York Times Magazine, Time, Fortune, People, Horizon, Look. Лубяницкий до конца жизни придерживался традиционных методов фотосъемки и фотопечати, основанных на использовании пленки и фотобумаги.

Теги
СШАРоссияБродский, Иосиф АлександровичРостропович, Мстислав ЛеопольдовичВысоцкий, Владимир Семенович
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