Плавучий госпиталь в Нью-Йорке выписал последних пациентов и готовится к отплытию

НЬЮ-ЙОРК, 26 апреля. /ТАСС/. Все пациенты, которым оказывалась медицинская помощь в связи с COVID-19 и другими заболеваниями, выписаны с плавучего госпиталя Comfort, находящегося в гавани города Нью-Йорка. Об этом сообщил в воскресенье телекомпании CNN официальный представитель крупнейшего в мегаполисе оператора медицинских услуг Northwell Health Терри Линам.

По его данным, на борту госпитального судна с момента его захода в порт 30 марта врачебная помощь была оказана 182 пациентам. Comfort, как ожидается, покинет Нью-Йорк в последних числах апреля.

Изначально планировалось, что врачи на Comfort, чтобы разгрузить больницы города, будут оказывать помощь только тем, кто не заразился коронавирусной инфекцией. Позднее властям пришлось по объективным обстоятельствам отказаться от такого подхода. В штате Нью-Йорк зафиксировано 288 076 случаев заражения коронавирусом, умерли 16 966 человек.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта она была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, зафиксировано более 954,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 54 573 человека. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,9 млн человек, свыше 204 тыс. умерли.