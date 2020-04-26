Принято окончательное решение оставить в новом КоАП штрафы в действующей редакции

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Минюст принял окончательное решение оставить в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) действующие размеры штрафов. Об этом ТАСС сообщили в Минюсте по итогам общественного обсуждения проектов КоАП.

"По результатам публичного обсуждения проекта нового КоАП решено согласиться с необходимостью снижения до действующего уровня размеров административных штрафов по тем составам административных правонарушений, по которым предусматривалось их повышение", - сообщили в Минюсте.

В министерстве уточнили, что по итогам публичного обсуждения в Минюст России поступили предложения от 77 граждан, широкого круга коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе предпринимательских объединений (55), от 11 органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 6 органов местного самоуправления. "Всего поступило около 1300 предложений по 467 вопросам, многие носили повторяющийся характер", - сообщили в Минюсте.

Наибольшее количество предложений поступило по Особенной части нового КоАП - 70% ( где содержатся составы административных правонарушений - прим. ТАСС); меньше всего - по разделу III "Субъекты административной юрисдикции" - 3%; остальная часть предложений касалась положений Общей части проекта нового КоАП.

Негрубые нарушения

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) будет предусматривать предупреждение за впервые выявленное негрубое правонарушение вместо штрафа.

"По результатам публичного обсуждения принято решение об установлении правила об обязательности замены административного штрафа на предупреждение лицу за впервые совершенное им административное правонарушение, не считающееся грубым, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при отсутствии отягчающих обстоятельств", - сообщили в Минюсте. В предыдущей редакции проекта КоАП решение вопроса о замене административного штрафа на предупреждение относилось к усмотрению правоприменителя.

Положение о презумпции невиновности

Министерство юстиции РФ по итогам публичного обсуждения проекта нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) приняло предложение включить в него положение о презумпции невиновности привлекаемых к ответственности до административного расследования.

"Большое количество поступивших замечаний касалось отсутствия в проекте КоАП принципа презумпции невиновности, - заметили в Минюсте. - Он не был включен в первоначальную редакцию проекта КоАП в связи с тем, что указанный вопрос урегулирован в проекте Процессуального кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (подготовленного совместно с новым КоАП - прим. ТАСС)".

Тем не менее, сообщили в Минюсте, учитывая важность данного фундаментального принципа законодательства об административных правонарушениях и поступившие замечания, "принято решение закрепить его в статье 1.12 проекта КоАП". В ней будет прописано: "Лицо, привлекаемое к административной ответственности, является невиновным, пока его виновность не будет установлена в порядке, предусмотренном Процессуальным кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях".

Таким образом, вопросы реализации принципа презумпции невиновности будут более подробно раскрыты в проекте Процессуального кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Невыполнение требований потребителей

Минюст России по итогам публичного обсуждения проекта нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) исключил новый штраф за необоснованный отказ выполнения законных требований потребителей.

"Из проекта КоАП исключена часть 4 статьи 12.7 ("Нарушение иных прав потребителей"), устанавливающая новый, не предусмотренный действующим КоАП, состав административного правонарушения, заключающийся в необоснованном отказе либо уклонении от рассмотрения в установленном законом порядке требований потребителя, связанных с нарушением его прав, а также ином воспрепятствовании потребителю в реализации его прав, установленных законодательством о защите прав потребителей", - сообщили в Минюсте.

Исключение этой нормы обусловлено тем, что в законодательстве о защите прав потребителей уже предусмотрены меры гражданско-правовой ответственности (уплата неустойки (пени) и штрафа) за просрочку выполнения требований потребителя (статьи 13, 23, 28 Закона "О защите прав потребителей"), а также чрезмерно широкой формулировкой данной нормы, которая может повлечь неоднозначную правоприменительную практику.

Минюст 30 января опубликовал проекты Кодекса РФ об административных правонарушениях и процессуального КоАП, которые должны прийти на смену действующему КоАП, а также проект закона о введении их в действие. Новые кодексы предлагается ввести в действие с 1 января 2021 года.