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Пандемия коронавируса нового типа

Польша продлила остановку международного железнодорожного сообщения на неопределенный срок

Ранее это ограничение было введено на срок до 26 апреля

ВАРШАВА, 26 апреля. /ТАСС/. Власти Польши приняли решение продлить действие распоряжения о прекращении международного железнодорожного сообщения для противодействия распространению коронавируса. Соответствующее постановление правительства было опубликовано в воскресенье в "Официальном вестнике", сразу же вступив в силу.

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Согласно этому документу, железнодорожное сообщение, предусматривающее пересечение польской границы, приостановлено на неопределенный срок до отмены этого решения. Ранее это ограничение было введено на срок до 26 апреля.

Одновременно с этим распоряжением правительство продлило норму о 14-дневном карантине для всех лиц, въезжающих в страну из-за рубежа.

В Польше число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 11 617, 535 инфицированных умерли, 2 265 выздоровели. Сейчас в больницах находятся более 2 700 пациентов. Около 79 тыс. человек находятся в условиях домашнего карантина. Порядка 20 тыс. остаются под эпидемиологическим надзором. За минувшие недели было сделано более 290 тыс. анализов на коронавирус.

Для противодействия распространению инфекции власти Польши в середине марта ввели эпидемиологический режим и закрыли границы для иностранцев. В стране закрыты все образовательные, культурные и спортивные учреждения, многие организации, рестораны, гостиницы, торговые центры, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Все граждане в общественных местах обязаны соблюдать социальную дистанцию 2 м и закрывать нос и рот маской или платком выходя из дома.

Теги
ПольшаПандемия коронавируса нового типа
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