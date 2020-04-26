Кадыров передал 10 новых автомобилей службе скорой помощи Чечни

ГРОЗНЫЙ, 26 апреля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров передал республиканской скорой медицинской помощи 10 новых автомобилей марки "ГАЗель" в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Они закуплены региональным общественным фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова (РОФ).

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"Это машины класса "Б", которые практически обладают функциями реанимации. Они оснащены самым современным оборудованием - переносными и стационарными аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами, ЭКГ, кислородной разводкой, баллонами. Три "ГАЗели" приобретены с учетом горных местностей Чеченской Республики. Они обладают полным приводом и способны преодолевать труднодоступные участки дорог", - отметил глава Чечни на встрече с медиками.

По его словам, в мае будут закуплены еще 20 машин скорой медицинской помощи класса "С" - реамобилей.

"Соответствующее решение принято Аймани Несиевной - президентом РОФ. Искренне благодарю дорогую маму Аймани Несиевну за очередную акцию помощи медицинской отрасли в период борьбы со вспышкой коронавируса",- добавил Кадыров.

Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова также выделили более 382 млн рублей на оказание материальной помощи нуждающимся семьям Чеченской Республики, которые находятся в самоизоляции. Также более 170 тыс. семей получили наборы продуктов первой необходимости.