Новый проект КоАП предусмотрит больше требований к камерам фиксации нарушений на дорогах

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) будет включать более жесткие требования к работе видеокамер, фиксирующих нарушения автомобилистов. Как сообщили ТАСС в Минюсте России, такое решение принято по итогам общественного обсуждения проекта нового КоАП.

"В законопроект [по итогам публичного обсуждения] включены положения об установлении дополнительных требований к работающим в автоматическом режиме специальным техническим средствам, предназначенным для фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, транспорта и благоустройства", - сообщили в Минюсте.

Они "должны работать без какого-либо непосредственного воздействия на них человека, быть размещенными в установленном порядке и фиксировать в зоне своего обзора все нарушения для выявления которых предназначены, независимо от действий оператора или пользователя прибора", пояснили в Минюсте.

В проекте КоАП также закрепляется положение, которое наделяет правительство РФ полномочием утверждать единые требования к работающим в автоматическом режиме специальным техническим средствам, их размещению и применению, обозначению на дорогах, порядку обработки и хранения получаемой информации, а также к результатам фото- и видеофиксации правонарушений.

В Минюсте отметили, что эти изменения повысят точность и достоверность фиксации административных правонарушений и сведут к минимуму необоснованное назначение административных штрафов.