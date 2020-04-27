{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Минпросвещения запускает для школьников телеуроки на Общественном телевидении России

Проект называется "Моя школа online"

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Трансляцию видеоуроков по ключевым школьным предметам для учеников, сдающих в этом году экзамены, запустят с 27 апреля на Общественном телевидении России (ОТР). Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения. Новый проект получил название "Моя школа online".

"С 27 апреля на ОТР с 09:00 до 12:00 по будням будут транслироваться видеоуроки по ключевым школьным предметам для старшеклассников, которым в этом году предстоит сдавать экзамены. Уроки будут синхронизированы с учебниками и электронным контентом общедоступной бесплатной цифровой платформы "Моя школа в online", - говорится в сообщении.

На эту тему
После пандемии онлайн-образование не будет прежним. Как оно изменится?

Для девятиклассников занятия будут проходить по математике и русскому языку - предметам, которые им придется сдавать в рамках основного государственного экзамена в этом году. Для одиннадцатиклассников - по базовой и профильной математике, русскому, географии, биологии, английскому, истории, химии, обществознанию, физике, литературе. Всего планируется провести почти 400 уроков по темам, которые соответствуют программе четвертой четверти.

"Суть и уникальность заключаются в том, что мы соединили в одном проекте традиционный учебник, цифровую платформу, на которой есть верифицированный контент, то есть соответствующий образовательным стандартам, и цифровое телевидение. Такого нет нигде в мире. Получился мультимедийный проект, который позволит нашим выпускникам качественно подготовиться к экзаменам. К проекту привлечены лучшие педагоги и методисты", - привели в пресс-службе слова министра просвещения Сергея Кравцова.

Министр отметил, что новый проект вызовет такой же большой интерес, что и образовательный телеканал "Моя школа в online", который был запущен Минпросвещения с мультиплатформенным оператором цифровой среды "Триколор" 22 апреля. "Вещание телеканала, также транслирующего уроки по ключевым школьным предметам в помощь старшеклассникам, уже охватывает более 40 млн россиян", - добавили в пресс-службе.

О дистанционном обучении

Ранее Минпросвещения РФ сообщило о запуске бесплатной цифровой образовательной платформы "Моя школа в online". На ней представлены учебные материалы для самостоятельного обучения школьников 1-11 классов на дому. Они разработаны на базе учебников, входящих в федеральный перечень, и соответствуют школьной программе.

Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Карелии обустроят беломорские петроглифы
На эти цели выделят 630 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС