Минпросвещения запускает для школьников телеуроки на Общественном телевидении России

"С 27 апреля на ОТР с 09:00 до 12:00 по будням будут транслироваться видеоуроки по ключевым школьным предметам для старшеклассников, которым в этом году предстоит сдавать экзамены. Уроки будут синхронизированы с учебниками и электронным контентом общедоступной бесплатной цифровой платформы "Моя школа в online", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Трансляцию видеоуроков по ключевым школьным предметам для учеников, сдающих в этом году экзамены, запустят с 27 апреля на Общественном телевидении России (ОТР). Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения. Новый проект получил название "Моя школа online".

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Для девятиклассников занятия будут проходить по математике и русскому языку - предметам, которые им придется сдавать в рамках основного государственного экзамена в этом году. Для одиннадцатиклассников - по базовой и профильной математике, русскому, географии, биологии, английскому, истории, химии, обществознанию, физике, литературе. Всего планируется провести почти 400 уроков по темам, которые соответствуют программе четвертой четверти.

"Суть и уникальность заключаются в том, что мы соединили в одном проекте традиционный учебник, цифровую платформу, на которой есть верифицированный контент, то есть соответствующий образовательным стандартам, и цифровое телевидение. Такого нет нигде в мире. Получился мультимедийный проект, который позволит нашим выпускникам качественно подготовиться к экзаменам. К проекту привлечены лучшие педагоги и методисты", - привели в пресс-службе слова министра просвещения Сергея Кравцова.

Министр отметил, что новый проект вызовет такой же большой интерес, что и образовательный телеканал "Моя школа в online", который был запущен Минпросвещения с мультиплатформенным оператором цифровой среды "Триколор" 22 апреля. "Вещание телеканала, также транслирующего уроки по ключевым школьным предметам в помощь старшеклассникам, уже охватывает более 40 млн россиян", - добавили в пресс-службе.

О дистанционном обучении

Ранее Минпросвещения РФ сообщило о запуске бесплатной цифровой образовательной платформы "Моя школа в online". На ней представлены учебные материалы для самостоятельного обучения школьников 1-11 классов на дому. Они разработаны на базе учебников, входящих в федеральный перечень, и соответствуют школьной программе.

Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение.