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Пандемия коронавируса нового типа

Еще три региона Италии попросили российских военных о помощи в борьбе с пандемией

Посол России в Италии Сергей Разов уточнил, что речь идет об областях Пьемонт, Апулия и Фриули - Венеция-Джулия
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© Министерство обороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Власти областей Пьемонт, Апулия и Фриули - Венеция-Джулия обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом в понедельник сообщает газета "Красная звезда" со ссылкой на посла РФ в Италии Сергея Разова.

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"Весть о героической работе наших военных облетела всю Италию, нам поступают сотни звонков, писем, в которых благодарят Россию, президента России, который откликнулся на просьбу итальянского премьер-министра и в оперативном порядке буквально за несколько дней прислал такой сводный отряд", - приводятся в публикации слова дипломата.

Разов также добавил, что "если бы российские военные делали не то, что требуется, таких просьб не поступало бы".

Ранее специалисты Вооруженных сил РФ совместно с коллегами из итальянской армии провели дезинфекцию в трех учреждениях для пожилых людей в провинции Брешиа в административной области Ломбардия на севере Италии. Кроме того, за помощью к РФ также обращалась итальянская область Пьемонт.

21 марта во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте была достигнута договоренность о том, что Москва окажет Риму необходимую помощь в борьбе с коронавирусом. С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Российские военные специалисты работают в районе города Бергамо (область Ломбардия), одного из наиболее пострадавших от пандемии.

Теги
ИталияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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