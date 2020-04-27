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Пандемия коронавируса нового типа

В США заявили о необходимости прорыва для быстрого тестирования большого числа людей

В Белом доме отметили, что нужно научиться определять скорее антитела к коронавирусу, чем само наличие инфекции

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /ТАСС/. США потребуется совершить прорыв в технологиях разработки тест-систем, предназначенных для выявления коронавируса и позволяющих проверять большое количество людей в сжатые сроки. Об этом сообщила в воскресенье в эфире телекомпании NBC координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс.

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По ее словам, оперативный штаб при Белом доме сосредоточивает усилия на наращивании масштаба тестирования инфицированных в американских штатах. "В то же время нам надо осознать, что нам придется совершить инновационный прорыв в тестировании", - подчеркнула Биркс, говоря о тех зараженных, у кого вызываемое коронавирусом заболевание протекает без симптомов или же с неявными симптомами.

"Нам нужно научиться определять скорее наличие антител [к коронавирусу], чем наличие самого вируса или же вирусных частиц", - продолжала она.

Имеющиеся в распоряжении США тест-системы позволят "дотянуть до конца весны-лета", затем потребуются прорывные разработки, которые помогут "быстро проверять большое количество людей", подытожила Биркс.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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