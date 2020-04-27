Предложение об индивидуальном рейтинге водителей не вошло в проект КоАП

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Предложение о присвоении индивидуального рейтинга водителям не вошло в проект нового Кодекса об административных правонарушениях. Об этом сообщил в интервью "Коммерсантъ" заместитель министра юстиции Денис Новак.

Ранее Общероссийский народный фронт и общество "Синие ведерки" предложили присваивать водителям индивидуальный рейтинг, на базе которого можно рассчитывать наказание за конкретные нарушения правил дорожного движения.

"Пока решено не включать эту систему в новый КоАП, можно вернуться к этому вопросу по окончании "пилота", - сказал Новак.

Он пояснил, что в рамках последнего заседания рабочей группы ОНФ представители МВД России предложили протестировать этот подход на конкретных пилотных регионах, что позволит отработать возможность механизма присвоения водителям индивидуального рейтинга, но пока без привязки этой системы к назначению штрафов. "Рабочая группа это предложение поддержала. Пилотные регионы и сроки может определить правительственная комиссия по безопасности дорожного движения", - отметил замглавы Минюста.