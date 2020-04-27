В Минюсте прокомментировали введение в КоАП штрафа за нарушение тишины

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Включение в федеральный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время позволит сделать едиными санкции по таким нарушениям в разных регионах. Об этом сообщил замминистра юстиции Денис Новак в интервью, опубликованном в газете " Коммерсантъ " по итогам публичного обсуждения проекта нового КоАП.

"Мы впервые закладываем возможность введения федеральных штрафов за нарушение норм, установленных региональными законами. Поэтому, если на региональном (или муниципальном) уровне есть запрет на нарушение тишины, то он будет сохранен, но санкции будут применяться федеральные", - пояснил замминистра, отвечая на вопрос об уже существующей в ряде регионов ответственности за нарушение тишины. "Аналогичное правило предложено распространить и на нарушение муниципальных правил в области благоустройства территории и поддержания комфортной городской среды", - добавил он.

По итогам публичного обсуждения в проекте нового КоАП предложено предусмотреть возможность привлечения к ответственности не только граждан, нарушающих тишину и покой (например, за громкую музыку, пение, ремонтные работы), но и тех, кто не предпринимает необходимых действий для обеспечения тишины, например, оставляет на длительный период в своей квартире собаку, которая громким лаем или воем в ночное время беспокоит соседей, либо не принимает меры по отключению неоднократно сработавшей неисправной сигнализации автомобиля. Новак напомнил, что в качестве альтернативы штрафу предусматривается также возможность наказания в виде предупреждения.