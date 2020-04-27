{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Иркутск прибыл вывозной рейс из Бангкока с российскими туристами

Часть пассажиров самолет также доставит в Самару

ТАСС, 27 апреля. Вывозной рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" SVR3642 прибыл из Бангкока в Иркутск, где выйдет часть пассажиров, свидетельствуют данные авиационного портала Flightradar. Жителей Приволжского федерального округа (ПФО) самолет доставит в Самару.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Согласно данным, опубликованным в официальном Telegram-канале Минкомсвязи РФ, созданном для возвращения россиян на родину, в списке пассажиров изначально значился 141 житель Иркутской, Самарской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Ульяновской областей, Красноярского края, Бурятии, Башкортостана, Татарстана и Удмуртии. Однако позднее было объявлено, что попасть на рейс смогут все граждане РФ. При этом долететь до Самары смогут только жители ПФО, остальные должны сойти в Иркутске.

Чтобы вылететь из-за рубежа в Россию, необходимо заполнить анкету на сайте госуслуг, оператором которого является Минкомсвязь РФ. Для вывозных рейсов сейчас действует принцип "одна страна вылета - один город прилета".

Теги
ТаиландРоссияИркутская областьНижегородская областьТатарстанУльяновская областьБашкортостанБурятияУдмуртияКрасноярский крайОренбургская областьПензенская областьСамарская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Карелии обустроят беломорские петроглифы
На эти цели выделят 630 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС