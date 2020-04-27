В Иркутск прибыл вывозной рейс из Бангкока с российскими туристами

ТАСС, 27 апреля. Вывозной рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" SVR3642 прибыл из Бангкока в Иркутск, где выйдет часть пассажиров, свидетельствуют данные авиационного портала Flightradar. Жителей Приволжского федерального округа (ПФО) самолет доставит в Самару.

Согласно данным, опубликованным в официальном Telegram-канале Минкомсвязи РФ, созданном для возвращения россиян на родину, в списке пассажиров изначально значился 141 житель Иркутской, Самарской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Ульяновской областей, Красноярского края, Бурятии, Башкортостана, Татарстана и Удмуртии. Однако позднее было объявлено, что попасть на рейс смогут все граждане РФ. При этом долететь до Самары смогут только жители ПФО, остальные должны сойти в Иркутске.

Чтобы вылететь из-за рубежа в Россию, необходимо заполнить анкету на сайте госуслуг, оператором которого является Минкомсвязь РФ. Для вывозных рейсов сейчас действует принцип "одна страна вылета - один город прилета".