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Проект нового КоАП предполагает снижение максимальных сроков обязательных работ

Замминистра юстиции Денис Новак пояснил, что речь идет о снижении с 200 до 60 часов

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает снижение максимальных сроков наказаний в виде обязательных работ и приостановки деятельности компаний-нарушителей. Об этом сообщил замминистра юстиции Денис Новак в интервью, опубликованном в газете "Коммерсантъ" по итогам публичного обсуждения проекта нового КоАП.

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"На данном этапе (разработки проекта кодекса - прим. ТАСС) предлагается снизить максимальное количество часов обязательных работ, которое может быть назначено физическому лицу в качестве наказания, с 200 до 60 часов", - сообщил он.

Кроме того, максимальный срок административного приостановления (запрета) деятельности для компаний будет сокращен втрое - с 90 до 30 суток; а максимальный срок дисквалификации за фиктивное или преднамеренное банкротство - с трех лет до одного года, указал он.

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