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Вывозной рейс с российскими туристами прибыл в Уфу из Гоа

На борту самолета находилось 162 человека, часть пассажиров доставят также в Нижний Новгород

ТАСС, 27 апреля. Самолет "Уральских авиалиний" с российскими туристами, которые захотели покинуть индийский штат Гоа, прибыл в понедельник в Уфу в 02:54 по местному времени (00:54 мск). Это следует из данных онлайн-табло международного аэропорта Уфы и сайта авиакомпании.

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В воскресенье журналистам в генеральном консульстве РФ в Мумбаи (к которому относится Гоа) сообщили, что в РФ вылетает группа из 162 туристов, пожелавших покинуть Гоа из-за ситуации с коронавирусом. Часть туристов самолет доставит в Нижний Новгород.

В генконсульстве уточнили, что на спецрейс "Уральских авиалиний" имели право зарегистрироваться россияне из Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Костромской, Нижегородской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей, Башкирии, Марий Эл, Татарстана, Удмуртии, Пермского края.

Чтобы вылететь из-за рубежа в Россию, необходимо заполнить анкету на сайте госуслуг, оператором которого является Минкомсвязь РФ. Для вывозных рейсов сейчас действует принцип "одна страна вылета - один город прилета".

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