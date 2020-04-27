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Пандемия коронавируса нового типа

Мэр столицы Аргентины решил сохранить запрет на прогулки, разрешенные президентом

При этом региональные власти допустили, что запрет может быть снят, если позволит эпидемиологическая обстановка

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 апреля. /ТАСС/. Мэр Буэнос-Айреса Орасио Ларрета и главы ряда регионов Аргентины решили сохранить действующий из-за пандемии запрет на прогулки рядом с домом, о разрешении которых ранее сообщил президент страны Альберто Фернандес. Об этом говорится в совместном заявлении правительства столицы и провинций Буэнос-Айрес, Кордова и Санта-Фе, обнародованном в воскресенье.

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"В больших городских агломерациях, где зафиксировано распространение вируса, часовые прогулки с рекреационной целью не будут разрешены, режим обязательной превентивной социальной изоляции продолжится на прежних условиях", - говорится в заявлении.

В небольших городах этих регионов, где не было зафиксировано много случаев заражения, прогулки рядом с домом будут разрешены. "Решение было принято после консультации с правительством Аргентины", - подчеркнули региональные власти. При этом они допустили, что запрет может быть снят, если позволит эпидемиологическая обстановка.

В субботу президент страны Альберто Фернандес объявил о продлении общего карантина до 10 мая. Вместе с тем он сообщил, что все жители Аргентины смогут совершать пешие прогулки в радиусе не более 500 м от своего дома. Кроме того, провинции, где было зафиксировано небольшое количество случаев заражения коронавирусом, получили право снять запрет с осуществления некоторых видов деятельности.

3 марта власти Аргентины подтвердили первый в стране случай заражения коронавирусом. На сегодняшний день в республике выявлено более 3,7 тыс. случаев заболевания, из них 971 - в столице страны. 19 марта Фернандес объявил о введении общего карантина.

Теги
АргентинаФернандес, АльбертоПандемия коронавируса нового типа
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