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Борьба с природными пожарами в России

Площадь лесных пожаров в России увеличилась за сутки на 18 тыс. га

Она составляет свыше 43 тыс. га

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в России за минувшие сутки выросла почти на 18 тыс. га и составила 43, 1 тыс. га, сообщает в понедельник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

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На начало субботы площадь возгораний в лесах составляла 25,4 тыс. га.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 26 апреля 2020 в России ликвидировано 213 лесных пожаров на площади 7 747 га. На 00:00 мск 27 апреля 2020 на территории Российской Федерации действовало (с учетом новых) 107 лесных пожаров на площади 43 161 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

"Лидером" по площади горения остается Забайкальский край, там огнем занято 17 126 га. Также остается большой площадь пожаров в Красноярском крае - 2 551 га, Иркутской области - 7 418 га, Бурятии - 4 011 га, Хакасии - 6 020 га, Туве - 3 358 га и Амурской области - 1 631 га. Пожары площадью до 500 га действуют в Томской области, в Алтайском, Красноярском и Хабаровском краях, а также на Алтае. В борьбе с огнем задействовано 5 497 человек, 1 255 единиц техники, 40 воздушных судов на мониторинге и 27 на тушении.

Пожароопасный сезон открыт в 73 субъектах РФ, режим ЧС введен на всей территории Забайкальского и Красноярского краев, в одном районе Краснодарского края и в одном районе в Иркутской области. Особый противопожарный режим действует в 51 субъекте РФ.

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